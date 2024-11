Ilgiornale.it - Iyo Kaiseki, se il pasto diventa cerimonia

Leggi tutto su Ilgiornale.it

(Ilgiornale.it - sabato 2 novembre 2024) A Milano Claudio Liu ha trasformato il ristorante stellato Aalto in IYO, specializzato nell’espressione più nobile e rituale della cucina giapponese. Due percorsi di diversa lunghezza che rappresentano un’esperienza davvero sublime per chi ha curiosità e apertura mentale. In cucina Katsumi Soga, in sala la brava manager Federica Strologo, la cantina è gestita da Vanessa Simini