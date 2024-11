Bergamonews.it - “Intitolare la futura fermata della Teb a Ponteranica all’operaio morto in cantiere”

latramviadeceduto dopo il crollo di un muro nelTeb. È la proposto del Circolo del Partito Democratico die Sorisole, una delle tante voci ad alzarsi dopo la morte di Valentin Florin Palade, il 44enne operaio di origine romenavenerdì mattina, 31 ottobre. “Esprimiamo il più profondo cordoglio e desideriamo far sentire la nostra vicinanza e solidarietà alla famiglia – si legge in una nota -. Ancora una volta assistiamo ad una evitabilissima morte sul lavoro, ancora una volta muore un operaio di una ditta che opera in subappalto”. Dal primo ottobre, il 44enne era stato assunto da una ditta edile di Cenate di Sotto, in subappalto per l’azienda Milesi Sergio di Gorlago, vincitricegara per la realizzazione dell’opera.