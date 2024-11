Lanazione.it - Incidente in A1, auto ribaltata e tre feriti. Uno di loro è in gravi condizioni

Leggi tutto su Lanazione.it

Arezzo, 2 novembre 2024 – Un’si èlungo l’strada A1 tra i caselli di Arezzo e Monte San Savino in direzione sud. L’è avvenuto all’altezza del chilometro 368 ed ha causato il ferimento di tre persone. Lo schianto è avvenuto in manieranoma e l’è finita fuori dalla carreggiata, ma le cause sono ancora in corso di accertamento. Il bilancio parla di tre, di cui uno in. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno estratto idall'. Una delle persone ferite è stata trasferita con l'elisoccorso Pegaso in un centro specialistico a causa delle fratture e traumi riportati, mentre le altre due sono state prese in carico dai sanitari dell'emergenza urgenza dell'Asl Toscana sud est e portate all'ospedale San Donato.