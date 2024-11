Ilgiorno.it - Il “giardino“ dei talenti tra sport e marketing

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Una crescita del 100% rispetto all’anno scorso e un tutto esaurito in sede. Nove nuove classi, per circa 240 “matricole“, con una popolazione accademica salita, tra le varie annualità, a 450 unità. Un epicentro formativo, ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro, ormai, l’Istituto tecnologico superiore di Fondazione AMMI. Che prepara ragazzi e ragazze usciti dalle superiori, per farli approdare, con le giuste competenze, in un network di circa 110 aziende del territorio. Numeri che certificano la grande crescita di un polo che attrae giovani studenti dalla Brianza ma anche dal Milanese e dalle province di Lecco, Como, Bergamo e Mantova.