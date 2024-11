Bergamonews.it - Edwige Fenech a Ballando, Delitti in famiglia o Tu si que vales? La tv del 2 novembre

Per la prima serata in tv, sabato 2, su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma che vede protagonisti 13 personaggi Vip impareranno l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti. La ballerina per una notte stasera sarà l’attrice. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il documentario “in– Il caso Delfino”. Stefano Nazzi ci racconta una serie di omicidi avvenuti all’interno di relazioni affettive e familiari. Il 10 agosto 2007, a Sanremo, Antonella Multari viene uccisa dal suo ex fidanzato Luca Delfino. RaiTre alle 21 proporrà “La confessione”. Peter Gomez interpreta il suo ruolo di conduttore e giornalista con uno sguardo attento alle storie meritevoli di un racconto, che si intrecciano all’attualità e alla storia del Paese.