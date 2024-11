Ilrestodelcarlino.it - Domenica Villalta ricorda i propri caduti nella due guerre mondiali

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024)i cittadini disi stringeranno ancora una volta attorno al monumento della frazione per commemorare e onorare inelle due. Il cippo, inaugurato il 6 ottobre 1966 e restaurato dall’amministrazione nel 2020, riporta i nomi dei giovani villaltesi morti nei due conflitti, di cui 16 vittimeguerra 1915-1918, 27tra il 1940 e il 1945, e 29 civili uccisi dai colpi dei soldati nemici. Sono per lo più dei ragazzi che hanno lasciato iaffetti e lee case, per combattere in molti casi in terre lontane per la libertà del nostro Paese. Buona parte di questi giovani che non hanno fatto più ritorno, sono stati sepolti all’estero dove combattevano. Fra questi ci sono il caporal maggiore Dino Benini, le cui spoglie riposano, insieme ad altre 4.634 vittime (delle quali 2.