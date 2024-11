Gaeta.it - Disagi temporanei per lavori stradali a Santa Marinella: potenziamento della rete idrica in arrivo

Un progetto significativo per migliorare i servizi idrici sta per essere attuato a, grazie alla società Cebat spa. Icomporterannoalla viabilità, ma sono considerati cruciali per l'ammodernamento delle infrastrutture idriche e per la sicurezza urbana. Il Comune ha emesso un'ordinanza specifica per regolare il traffico nella zona interessata, stabilendo misure per garantire una gestione adeguataviabilità mentre l'intervento è in corso. Dettagli dell'opera: unapiù efficiente Il progetto prevede un intervento mirato su Via Valdambrini, inclusa la Via Lazio. L'obiettivo principale è l'adeguamento e l'ammodernamento, volto a garantire una distribuzione più efficace dell'acqua e a ridurre i problemi di dispersione dell'acqua.