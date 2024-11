Sport.quotidiano.net - Clamorosa Reggiana: a Bari rimonta da 2-0 a 2-2

, 2 novembre 2024 – Da non credere: al minuto 83 laperdeva 2-0 a, ma il tabellone finale dice 2-2. È tutto vero: i granata hanno acciuffato una partitae, quando nessuno ci credeva, più hanno trovato due gol (Lucchesi all’81’ e Gondo su rigore al minuto 87). Un punto d’importanza capitale in un momento così complicato (dopo due sconfitte). Nel primo tempo unatutto sommato solida: le occasioni del(qualche tiro verso lo specchio, quello veramente pericoloso lo ha fatto Manzari al 12’ scheggiando il palo esterno) nascevano soltanto quando i granata perdevano palla in costruzione a causa del grande pressing pugliese. Per il resto ‘Regia’ sul pezzo che ha anche sfiorato il gol soprattutto con Portanova allo scadere della prima frazione di gioco (gran parata con la manona di Radunovic).