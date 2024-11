Lanazione.it - Assisi invasa dai turisti. Navette gratuite in azione

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024)– In considerdel grande afflussoco presente adper il ponte di Ognissanti, l’amministrcomunale ha deciso di istituireche collegano Santa Maria degli Angeli al centro storico della città. Il servizio è attivo anche oggi, dalle ore 10 alle 20, con l’obiettivo di agevolare l’accesso die visitatori e di non appesantire il traffico. La navetta parte ogni 30 minuti dalla stferroviaria verso il cuore di, con tappe nei pressi dei principali parcheggi del centro storico. Il provvedimento era già stato adottato anche in altre occasioni di notevole affluenzaca, riscuotendo significativo apprezzamento da parte daiche possono così comodamente lasciare l’auto nella parte bassa della città e raggiungerecentro in pochi minuti senza intasare le vie di accesso e i parcheggi interni.