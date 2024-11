Quotidiano.net - Asse Nord Corea-Russia: "Con Mosca fino alla vittoria"

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Non bastava la. Ci si mettono anche i suoi alleati a fare dormire sonni poco tranquillicomunità internazionale. Quasi a voler confermare i rumors che si susseguono da giorni e che vogliono 8mila soldatini pronti a combattere con le truppe russe in Ucraina, ieri la ministra degli Esteri di Pyongyang, Choe Song Hui, è volata a, dove ha incontrato l’omologo, Serghei Lavrov. Il capo della diplomaziana ha dichiarato che il suo Paese ‘è pronto a stare con la’ e che aumenterà il proprio arsenale nucleare. Si tratta della terza visita che Choe Song Hui nel Paese. I rapporti fra Putin e Kim Jong-un sono ottimi e le due nazioni hanno in essere accordi di collaborazione militare. Il fronte sirga, dunque,alle sponde del mare del Giappone.