Arte Molaro chiede il sequestro del Pulcinella di Pesce | è un plagio

Ildi Gaetano? La scultura installata in piazza Municipio a Napoli, la cui forma fallica ha suscitato numerose polemiche, secondo lo scultore e stilista Gianni“potrebbe non essere di Gaetano. O, almeno, non interamente frutto del suo intelletto”. Nell’installazione, spiega, “ha subito riconosciuto una sua opera pubblicata, manco a farlo apposta, nello stesso numero di una celebre rivista di architettura che dopo poche pagine pubblicava anche un’opera dell’artista spezzino”.ha reso noto di aver sporto denuncia contro ignoti “ai sensi dell’articolo 171 L. n. 633/41 e/o per qualsiasi altro reato si dovesse ravvisare dalla esposizione dei fatti”, assistito dall’avvocato Sergio D’Avino. Eile la rimozione della statua.