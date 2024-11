Cityrumors.it - Alluvione in Spagna, il quadro si aggrava: gli ultimi aggiornamenti

Leggi tutto su Cityrumors.it

Inildell’è sempre più grave. Il bilancio dei morti continua a salire e si teme di avere un numero molto più alto La provincia di Valencia è in ginocchio per l’. Nessuno si sarebbe immaginato uncosì drammatico, ma ogni giorno che passa la situazione diventa sempre più grave di quanto non lo era prima. Residenti e turisti sono bloccati perché ormai non esiste più una strada in grado di collegare le città tra di loro. Non è assolutamente finita qui: il numero delle vittime sidi ora in ora e il timore che si possa dover contare un dato ancora peggiore dell’attuale.(Ansa) – cityrumors.itSecondo quanto riferito dall’Adnkronos, ad oggi le vittime comunicate dalle autorità locali sono 205. Ma a questi vanno aggiunti i dispersi dei quali al momento non si ha un numero preciso.