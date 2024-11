Amica.it - X Factor 2024: al secondo live eliminato Pablo Murphy

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Amica.it: X: ilsi apre con una performance di Giorgia, sempre meravigliosa, che canta il suo ultimo brano Niente di male. Su quel palco, come lei nessuna mai. I giudici arrivano al tavolo. Paola Iezzi si presenta con un nuovo accessorio: non più il frustino della prima puntata, ma un paio di manette e una maglia scintillante. «Sono per Giorgia», dice, per la sua sexiness». Ma poi le metterà a Jake La Furia. Se Paola è la poliziotta, nella seconda puntata di X, Achille Lauro, in doppiopetto d’azzurro e camicia rosa, si guadagna il nuovo soprannome della puntata, Confettissimo. Cita anche l’ex giudice Morgan con la divagazione sanremese «le brutte intenzioni e la maleducazione».