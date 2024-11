Videosorveglianza a Formia, approvato il progetto esecutivo - Formia, 1 novembre 2024 – L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza pubblica e, nello stesso tempo, di aumentare nei cittadini la percezione di vivere in una città sicura. La giunta comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, infatti, ha approvato il progetto esecutivo del secondo lotto dei lavori per la realizzazione della Videosorveglianza. Un intervento dell’importo totale di 100mila euro, che sarà finanziato mediante l’accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Oltre trenta le nuove telecamere che saranno posizionate sul territorio della città di Formia, molte in punti strategici, ad esempio presso alcuni incroci o nei pressi delle scuole, del campo sportivo di Maranola e del Parco Gramsci. La Videosorveglianza non interesserà solo l’area urbana, ma anche le zone periferiche. Leggi tutto su Ilfaroonline.it (Ilfaroonline.it - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 – L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza pubblica e, nello stesso tempo, di aumentare nei cittadini la percezione di vivere in una città sicura. La giunta comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, infatti, haildel secondo lotto dei lavori per la realizzazione della. Un intervento dell’importo totale di 100mila euro, che sarà finanziato mediante l’accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Oltre trenta le nuove telecamere che saranno posizionate sul territorio della città di, molte in punti strategici, ad esempio presso alcuni incroci o nei pressi delle scuole, del campo sportivo di Maranola e del Parco Gramsci. Lanon interesserà solo l’area urbana, ma anche le zone periferiche.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sicurezza, si punta sulla: 30 nuove telecamere in città;/ Consiglio comunale e Pef, annunciato “nessun aumento nelle bollette”; Punto ecologico sulla strada verso il Redentore, "Scommessa vinta"; Minturno / Inchiesta sull’appalto della, le intercettazioni del sindaco Stefanelli e Arnone;Sistema dial via i lavori per l’installazione di oltre trenta telecamere;/ Condannato a venti anni l’omicida di Mario Piccolino; Approfondisci 🔍

Formia / Sistema di videosorveglianza, al via i lavori per l’installazione di oltre trenta telecamere

(temporeale.info)

FORMIA – L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza pubblica e, nello stesso tempo, di aumentare nei cittadini la percezione di vivere in una città sicura. La giunta comunale, guidata dal sindac ...

Botteghe storiche, fiere e mercati storici: finanziato il progetto del Comune di Formia

(ilfaroonline.it)

Il costo complessivo dell’intervento è di 50mila euro. La Regione darà un contributo pari a 32mila euro, mentre 18mila euro saranno risorse comunali ...

Formia, approvato il progetto di restyling di Castellonorato

(h24notizie.com)

La riqualificazione dei centri storici della città di Formia è un obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo. Per questo, la giunta comunale ha approvato nei ...

Approvata una delibera per implementare la videosorveglianza a La Salle

(aostaoggi.it)

La Giunta comunale di La Salle ha dato approvato una delibera finalizzata ad ampliare il sistema di videosorveglianza comunale.