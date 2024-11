capi un po’ dimenticati, testimoni della moda vintage e di tendenze passate o semplicemente mai davvero sfruttati. Oppure semplicemente vestiti comprati tanti anni fa che, a distanza di tempo, si indossano ancora come andava di moda quando erano nei negozi. Prima di buttare via tutto o uscire di casa con mise démodé, concedetegli un ultimo tentativo, rinnovandoli solo grazie agli abbinamenti. Il segreto per rivoluzionare il proprio stile senza acquistare nulla di nuovo è proprio lì, nascosto in fondo al guardaroba. Con un po’ di creatività e qualche trucco di stile rubato alle passerelle, è possibile donare nuova vita a jeans vintage, giacche oversize, maglioni dismessi e abiti che si pensava essere ormai out. Amica.it - Vecchi capi, vita nuova: gli abbinamenti per rinnovare ciò che si ha già Leggi tutto su Amica.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Amica.it: Tutti hanno nell’armadioun po’ dimenticati, testimoni della moda vintage e di tendenze passate o semplicemente mai davvero sfruttati. Oppure semplicemente vestiti comprati tanti anni fa che, a distanza di tempo, si indossano ancora come andava di moda quando erano nei negozi. Prima di buttare via tutto o uscire di casa con mise démodé, concedetegli un ultimo tentativo, rinnovandoli solo grazie agli. Il segreto per rivoluzionare il proprio stile senza acquistare nulla di nuovo è proprio lì, nascosto in fondo al guardaroba. Con un po’ di creatività e qualche trucco di stile rubato alle passerelle, è possibile donarea jeans vintage, giacche oversize, maglioni dismessi e abiti che si pensava essere ormai out.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ad abiti di scarto grazie all'upcycling: ecco la 'rivoluzione gentile' di Couture Reloaded; Herno donaai suoicon il progetto Relife; Genova Jeans: progetto riciclo deiusati per iniziative sociali; L’arte del rammendo: "Così curo iabiti. Do loro unacon un tocco speciale"; Cos’è il thrifting, la ricerca didi lusso a pochi euro nei mercatini vintage; CASTEL GOFFREDO: FANTASIA E ORIGINALITÀ DA “LE TASCHINE”, E IL VOSTRO VECCHIO CAPO RIPRENDE

JEANS VECCHI, se li butti via perdi più di 100€ | Usali così e torneranno come nuovi: gli amici ti chiederanno il nome del rivenditore

(inchiostroverde.it)

Non buttare via i jeans vecchi che hai in casa, perché potresti trasformarli in tante altre cose che indosserai, lasciando tutti senza parole ...

Riciclo dei rifiuti tessili, siamo indietro. Ma con eco-design e Qr code per i vestiti vecchi il futuro sarà nuovo

(corriere.it)

Ogni italiano smaltisce solo 2,7 chili di tessuti all’anno. Pesano informazioni scorrette e una filiera che privilegia il riuso. Dal 2025 la direttiva Ue sulla Responsabilità Estesa del Produttore pre ...

Prodotti in fuga...dal carcere, dall’armadio, dal cassonetto: aperta la boutique sociale della seconda vita

(targatocn.it)

Inaugurato lo spazio in via Maghelona a Saluzzo. Un progetto per la collettività di economia circolare promosso da Ur.Ca: raccolta, riuso, trasformazione sono le parole chiave. Dare una nuova opportun ...

Longevità sul lavoro: come non diventare «vecchi»

(vanityfair.it)

«La carriera è una maratona, non uno sprint: bisogna costruire la propria longevità professionale fin dall'inizio», parola di Roberto D’Incau, Headhunter e Coach ...