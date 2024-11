Justcalcio.com - TS – Dragusin, la scoperta di Paratici può trasformare l’addio Juve in arrivederci

Leggi tutto su Justcalcio.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Justcalcio.com: 2024-11-01 10:32:59 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – Il problema non è solo Bremer, ma è soprattutto Bremer. Inteso come “assenza di”, a ulteriore e inesausta conferma di come i giocatori contino più degli schemi e delle filosofie di gioco. E in attesa, si capisce, che l’intelligenza artificiale permetta di traslare i disegni della lavagna al campo. Nell’attesa (di nuovo) dei miracoli tecnologici che farebbero la goduria dei ”divanisti” e mentre Thiago Motta deve trovare rimedi nella gestione tattica quotidiana, l’area sportiva dellantus si muove, per fortuna, all’antica: cerca un sostituto in carne e ossa al brasiliano infortunato.