Festa dei morti, sabato 2 novembre, sarà possibile visitare in notturna i Tetti e tutte le terrazze del castello La Grua Talamanca, dai quali si gode di una vista mozzafiato su Carini. L'itinerario, aperto al pubblico, dalle 21 alle 24, sarà arricchito da una guida interattiva, a cura Palermotoday.it - Tetti del castello aperti a Carini: per la Festa dei morti torna la visita in notturna Leggi tutto su Palermotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Palermotoday.it: Per ladei, sabato 2 novembre, sarà possibilere ine tutte le terrazze delLa Grua Talamanca, dai quali si gode di una vista mozzafiato su. L'itinerario, aperto al pubblico, dalle 21 alle 24, sarà arricchito da una guida interattiva, a cura

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dela Carini: per la Festa dei morti torna la visita in notturna; Visite notturne suideldi Carini nel week end; Dalla comicità de I Soldi Spicci a quella di Ivan Fiore, Carini festeggia il Santissimo Crocifisso con quattro giorni di eventi; Carini, nel weekend tornano le visite in notturna suidelLa Grua Talamanca; Eventi domenica 28 luglio; Sagra del pane a Piobesi Torinese (fine settembre); Approfondisci 🔍

Tetti del castello aperti a Carini: per la Festa dei morti torna la visita in notturna

(palermotoday.it)

Per la festa dei morti, sabato 2 novembre, sarà possibile visitare in notturna i tetti e tutte le terrazze del Castello La Grua Talamanca, dai quali si gode di una vista mozzafiato su Carini.

Castelli Aperti a Torino e in Piemonte, le aperture dell1 e del 3 novembre. Ultimo appuntamento della stagione

(mentelocale.it)

Domenica 3 novembre ultimo appuntamento con la rassegna Castelli Aperti, l'iniziativa che porta alla scoperta di castelli, palazzi e dimore storiche del Piemonte, luoghi spesso sconosciuti al pubblico ...

Castelli Aperti, 21 manieri del Friuli-Venezia Giulia aperti il 5 e 6 ottobre

(siviaggia.it)

Mentre altri tre apriranno in provincia di Pordenone, ovvero il Castello di Spilimbergo, Palazzo Panigai Ovio e il Castello di Cordovado. Infine in provincia di Gorizia sarà possibile fare un ...

I Castelli Aperti in Piemonte il 1° novembre

(atnews.it)

Si avvia alla conclusione Castelli Aperti. La rassegna, sostenuta da Regione Piemonte è giunta quest’anno alla sua ventinovesima edizione e dalla domenica ...