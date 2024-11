provincia di Treviso, Francesco Soligo, è intervenuto sulla pericolosa abitudine di molti Studenti che attraversano i binari della stazione di Lancenigo, incuranti del rischio per la propria e altrui incolumità. L'articolo Studenti attraversano incautamente i binari, è allarme in provincia di Treviso. Controlli intensificati e interventi di educazione civica in classe . Leggi tutto su Orizzontescuola.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Orizzontescuola.it: Il sindaco di Villorba, indi, Francesco Soligo, è intervenuto sulla pericolosa abitudine di moltichedella stazione di Lancenigo, incuranti del rischio per la propria e altrui incolumità. L'articolo, èindidiin

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, è allarme in provincia di Treviso. Controlli intensificati e interventi di educazione civica in classe;in stazione, è allarme: il sindaco di Villorba annuncia più controlli e azioni;sui, caos a Lancenigo. Ma la Polfer ha pochi agenti: «Solo 13 poliziotti su 36 posti. Non abbi; Approfondisci 🔍

Studenti sui binari, caos a Lancenigo. Ma la Polfer ha pochi agenti: «Solo 13 poliziotti su 36 posti. Non abbiamo le forze»

(ilgazzettino.it)

VILLORBA (TREVISO) - Studenti in mezzo ai binari a Lancenigo, con gruppi di ragazzi che all’uscita da scuola attraversano incautamente la strada ferrata in attesa di salire sul treno che ...

Studenti sui binari, è allarme. Il sindaco corre ai ripari: «Più controlli e incontri nelle scuole»

(ilgazzettino.it)

VILLORBA (TREVISO) – «In merito al tema dell’incauto attraversamento dei binari ferroviari da parte di studenti e giovani è in corso un’attività ...

Studenti in mezzo ai binari: allarme sicurezza in stazione a Lancenigo

(tribunatreviso.gelocal.it)

I ragazzi in uscita da scuola attraversano la linea ferroviaria. Inutili i rimproveri degli adulti e la minaccia di chiamare la Polfer ...

Tragedia sui binari, uomo travolto da un treno, l’epilogo è tragico. Dove e cosa è successo

(bigodino.it)

Come riporta ‘Napoli Today’, un uomo è stato travolto da un treno EAV. In quel momento, il malcapitato stava attraversando incautamente il binario 1 alla stazione nel napoletano. Sul luogo ...