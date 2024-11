Cavarzere (VENEZIA) - Anna Maria Zen e Maurizio Mancin, 68 e 70 anni, sono dei miracolati: non hanno nemmeno un graffio e non sono neanche ricoperti dalla polvere che si è riversata su tutta Ilgazzettino.it - Soffitto crollato a Cavarzere, Anna Maria Zen e Maurizio Mancin miracolati: «Il boato come una bomba. Con le piogge si era formata un bolla gigante» Leggi tutto su Ilgazzettino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgazzettino.it:(VENEZIA) -Zen e, 68 e 70 anni, sono dei: non hanno nemmeno un graffio e non sono neanche ricoperti dalla polvere che si è riversata su tutta

Crolla il solaio di una casa a Cavarzere, due persone restano bloccate sotto il vano scala invaso dai detriti: tratte in salvo dai vigili del fuoco

CAVARZERE - Momenti di grande tensione in via Chiara Rovelli a Cavarzere verso le 14.50 di oggi giovedì 31 ottobre, dove il solaio di una casa privata è improvvisamente ...

Cavarzere, crolla il tetto di una casa pubblica: due persone intrappolate

Danneggiato un appartamento in via Chiara Rovelli. Solo paura per i due occupanti liberati dai vigili del fuoco ...

Venezia, crolla il solaio di una palazzina a Boscochiaro di Cavarzere: soccorse due persone

Cedimento di solaio e scala dell'edificio, due residenti bloccati al piano superiore. Sul posto vigili del fuoco e soccorritori ...

Crolla il tetto di una casa Ater, tragedia sfiorata: due persone bloccate tra i detriti, in salvo

CAVARZERE (VENEZIA). Nella giornata di giovedì 31 ottobre, intorno alle 14:50, un grave incidente ha colpito un’abitazione situata in Via Chiara Rovelli a Cavarzere. Il tetto di una casa Ater è crolla ...