Si accascia a terra in azienda | operaia gravissima in ospedale

È ricoverata in gravissime condizioni al Civile l'operaia di 46 anni che giovedì pomeriggio si è sentita male, colta da un infarto, mentre stava lavorando alla Givi di Barbariga, piccola multinazionale bresciana specializzata in ricambi per motociclette. L'allarme al 112 è scattato in codice

Infarto al lavoro, commerciante si accascia a terra: salvato dai familiari guidati al telefono dai paramedici

(ilgazzettino.it)

ROVIGO - Le capacità dei soccorritori e il coraggio dei familiari hanno salvato la vita a un commerciante ieri, 30 ottobre, nel tardo pomeriggio. Capacità del personale del ...

Muore per strada all’uscita del McDonald’s: anziana si accascia improvvisamente a terra

(fanpage.it)

Un’anziana è morta in strada per un malore davanti al McDonald’s di via Annibaliano a Roma. Il corpo è stato portato all’obitorio dopo alcune ore, nell’indifferenza dei passanti.

Si accascia a terra colta da un malore, due carabinieri le salvano la vita

(soveratoweb.com)

Sembrava una notte tranquilla ma in un attimo si è trasformata in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Due carabinieri di Cinquefrondi, mentre transitavano lungo una via del ...

Si accascia a terra colta da un malore, due carabinieri le salvano la vita

(quicosenza.it)

si era improvvisamente accasciata a terra, colta da un malore. Senza esitare i militari hanno fermato il veicolo e si sono precipitati verso la donna, che giaceva priva di sensi e in preda a ...