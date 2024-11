Scioperi, scatta un periodo nero. Novembre da incubo. Tutte le date (Di venerdì 1 novembre 2024) Con l’arrivo di Novembre, i viaggiatori si preparano ad affrontare un periodo critico, contrassegnato da numerosi Scioperi in diversi settori essenziali, come il trasporto pubblico, ferroviario, aereo e scolastico. Il mese si preannuncia difficile per pendolari e cittadini a causa dell’assenza, in molti casi, di fasce orarie di garanzia. Ecco le date chiave e i settori coinvolti per evitare spiacevoli sorprese. Sciopero generale il 29 Novembre: Cgil e Uil in piazza La CGIL e la UIL hanno indetto un sciopero generale di 8 ore per il 29 Novembre in risposta alla legge di bilancio. La protesta vedrà manifestazioni territoriali organizzate in varie città italiane, segnando un importante momento di mobilitazione e coinvolgimento dei lavoratori di diversi comparti. Thesocialpost.it - Scioperi, scatta un periodo nero. Novembre da incubo. Tutte le date Leggi tutto su Thesocialpost.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Con l’arrivo di, i viaggiatori si preparano ad affrontare uncritico, contrassegnato da numerosiin diversi settori essenziali, come il trasporto pubblico, ferroviario, aereo e scolastico. Il mese si preannuncia difficile per pendolari e cittadini a causa dell’assenza, in molti casi, di fasce orarie di garanzia. Ecco lechiave e i settori coinvolti per evitare spiacevoli sorprese. Sciopero generale il 29: Cgil e Uil in piazza La CGIL e la UIL hanno indetto un sciopero generale di 8 ore per il 29in risposta alla legge di bilancio. La protesta vedrà manifestazioni territoriali organizzate in varie città italiane, segnando un importante momento di mobilitazione e coinvolgimento dei lavoratori di diversi comparti.

Scioperi di novembre, ecco il calendario: trasporti pubblici, scuole e settore aereo. Date, orari e fasce garantite. Cosa c'è da sapere

Si apre il mese di novembre e le giornate previste per gli scioperi di treni, aerei, mezzi pubblici e scuole sono molte. In arrivo, quindi, tanti disagi in questo periodo per pendolari e non solo. In ...

Sciopero trasporti 8 novembre, sarà venerdì nero: i sindacati cancellano le fasce di garanzia

Prove generali di disordini: la giornata di ieri, per i romani, è stata solo un preludio dell’8 novembre: quando uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale fermerà bus ...

Lunedì nero a Roma, oggi sciopero dei mezzi. Gli orari garantiti e le linee a rischio blocco

I lavoratori Atac incrociano le braccia per 24 ore, a partire dalla mezzanotte di lunedì 28 ottobre. A complicare la situazione traffico i lavori al Foro Italico: fermate soppresse e percorsi alternat ...

Dai trasporti alla scuola, è venerdì nero degli scioperi: lo stop nelle principali città

(Adnkronos) – E' il giorno dello sciopero nazionale. Dai trasporti alla scuola, e dopo il weekend difficile dei treni, questo venerdì 18 ottobre si preannuncia complicato per chi si muove con i ...