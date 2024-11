Sanità, De Luca assicura: "A breve ci saranno grandi novità sulle liste d'attesa" - "grandi novità sulle liste d'attesa". Ad annunciarle Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che nella consuete diretta social del venerdì ha fatto il punto sui progetti e le misure in cantiere.LudopatiaDe Luca ha lanciato un appello riguardante la legge di Bilancio nazionale Salernotoday.it - Sanità, De Luca assicura: "A breve ci saranno grandi novità sulle liste d'attesa" Leggi tutto su Salernotoday.it (Salernotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- "d'". Ad annunciarle Vincenzo De, presidente della Regione Campania, che nella consuete diretta social del venerdì ha fatto il punto sui progetti e le misure in cantiere.LudopatiaDeha lanciato un appello riguardante la legge di Bilancio nazionale

Dalla lotta contro la ludopatia agli interventi per le liste d’attesa, il presidente della Regione Campania traccia il bilancio sulle iniziative in campo.

Vincenzo De Luca, virus sinciziale: «Abbiamo gli anticorpi monoclonali»

«La Campania si è dotata degli anticorpi monoclonali per combattere il virus respiratorio sinciziale che colpisce i bimbi sotto i due anni». Così il presidente ...

Perché De Luca chiede parità su sanità e istruzione

Riguardo alla legge sull’autonomia differenziata non ho mai nutrito il timor panico che potesse essere la rovina per il Mezzogiorno. In particolare a me il punto centrale sembrava essere ...

Precari, ultimo miglio per la stabilizzazione: in arrivo le linee guida per la Madia

Dopo l’ultimo annuncio del Governatore Vincenzo De Luca - il 18 maggio scorso agli Stati generali della Sanità - sembrava ... che in questi anni hanno assicurato i Lea – aggiunge Antonio ...