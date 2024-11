Per La Polpetta apre ufficialmente a Roma | l’innovativo format con protagoniste le polpette premiate Le migliori in Italia arriva nella Capitale

ufficialmente al pubblico Per la Polpetta, il primo locale della catena retail dedicato allo street food delle iconiche polpette di Mamma Teresa, in Viale Ippocrate 47/49, a Roma. Da piccolo food truck a progetto scalabile Dopo il grande successo del locale di Rimini, i fondatori Teresa Papaleo e Franco Sacco hanno deciso di realizzare il sogno imprenditoriale della loro vita e per farlo si sono affidati al team di FRetail, società riminese specializzata nella creazione di format food replicabili, guidata da Mario Esposito e Luca Burnacci. L’espansione del marchio nella Capitale è stata resa possibile grazie alla Hunix Group S.p.A. e al suo fondatore, ora presidente della holding, Andrea Falamesca, che ha creduto fortemente nel potenziale di questo format. Leggi tutto su Dayitalianews.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dayitalianews.com: Il 9 Novembre 2024 apriràal pubblico Per la, il primo locale della catena retail dedicato allo street food delle iconichedi Mamma Teresa, in Viale Ippocrate 47/49, a. Da piccolo food truck a progetto scalabile Dopo il grande successo del locale di Rimini, i fondatori Teresa Papaleo e Franco Sacco hanno deciso di realizzare il sogno imprenditoriale della loro vita e per farlo si sono affidati al team di FRetail, società riminese specializzatacreazione difood replicabili, guidata da Mario Esposito e Luca Burnacci. L’espansione del marchioè stata resa possibile grazie alla Hunix Group S.p.A. e al suo fondatore, ora presidente della holding, Andrea Falamesca, che ha creduto fortemente nel potenziale di questo

Per La Polpetta apre ufficialmente a Roma

(lopinionista.it)

L’innovativo format con protagoniste le polpette premiate “Le migliori in Italia” arriva nella Capitale ROMA – Il 9 Novembre 2024 aprirà ufficialmente al ...

