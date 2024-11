Verona: "Un ostacolo molto più duro rispetto a domenica scorsa" racconta il centrale di Modena Volley, consapevole però che la base di partenza ricevuta in dote dal successo contro Monza è molto importante. Sanguinetti, con Monza avete fatto un bel passo avanti dal punto di vista del gioco? "La scorsa partita è andata molto bene, non possiamo nasconderci. Ci sono però ancora alcuni dettagli da limare, soprattutto perché con Verona sarà un’altra storia". Che match vi aspettate? "Il livello sarà sicuramente più alto, la Rana ha vinto con squadre molto attrezzate quindi se vogliamo giocarcela con loro e in casa loro c’è bisogno di fare un salto di qualità in avanti". Ilrestodelcarlino.it - "Per battere Verona serve un salto di qualità" Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: La presentazione della partnership con Ingegneria Emiliana è stata anche l’occasione per fare il punto della situazione con Giovanni Sanguinetti in vista dell’insidiosa trasferta di: "Un ostacolo molto più duro rispetto a domenica scorsa" racconta il centrale di Modena Volley, consapevole però che la base di partenza ricevuta in dote dal successo contro Monza è molto importante. Sanguinetti, con Monza avete fatto un bel passo avanti dal punto di vista del gioco? "La scorsa partita è andata molto bene, non possiamo nasconderci. Ci sono però ancora alcuni dettagli da limare, soprattutto perché consarà un’altra storia". Che match vi aspettate? "Il livello sarà sicuramente più alto, la Rana ha vinto con squadre molto attrezzate quindi se vogliamo giocarcela con loro e in casa loro c’è bisogno di fare undiin avanti".

