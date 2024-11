Palestina-Israele, conversazione tra due alleati su fronti opposti (Di venerdì 1 novembre 2024) Pubblichiamo la conversazione apparsa su Local Call e 972mag. Awni Al-Mashni e io ci conosciamo da oltre un decennio. Abbiamo la stessa età e viviamo a un’ora di macchina l’uno Palestina-Israele, conversazione tra due alleati su fronti opposti il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Palestina-Israele, conversazione tra due alleati su fronti opposti Leggi tutto su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Pubblichiamo laapparsa su Local Call e 972mag. Awni Al-Mashni e io ci conosciamo da oltre un decennio. Abbiamo la stessa età e viviamo a un’ora di macchina l’unotra duesuil manifesto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:traalleati su fronti opposti; ‘IStati non si faranno, ma amanca un piano per il dopoguerra’;: dialogo trapadri; Firenze pergiorni città di pace e di dialogo tra; Il Papa: finisca la guerra. Gli Stati divivano l'uno accanto all’altro;madri per la pace: daal liceo Leonardo; Approfondisci 🔍

Palestina-Israele, conversazione tra due alleati su fronti opposti

(ilmanifesto.it)

Israele (Internazionale) Meron Rapoport e Awni Al-Mashni hanno passato anni incontrandosi con israeliani e palestinesi in tutto il territorio per discutere di visioni per il futuro. Esistono ancora ri ...

‘I due Stati non si faranno, ma a Israele manca un piano per il dopoguerra’

(limesonline.com)

Conversazione con Orna Mizrahi, ricercatrice senior all’Institute for Israeli National Security Studies (Inss).

La ricerca della pace tra Israele e Palestina: un percorso necessario

(notizie.it)

Esplora le sfide e le opportunità per la pace tra Israele e Palestina attraverso la creazione di due Stati sovrani.

Nabad raadinta Israa'iil iyo Falastiin: waddo lagama maarmaan ah

(notizie.it)

Esplora le sfide e le opportunità per la pace tra Israele e Palestina attraverso la creazione di due Stati sovrani.