Lortica.it - Ognissanti: sorveglianza potenziata nei cimiteri di Arezzo. Multiservizi: “sicurezza e tranquillità per i visitatori

(Lortica.it - venerdì 1 novembre 2024)- In occasione della festività diha rafforzato lanei 54che gestisce nell’area urbana, intensificando le attività di vigilanza. Dal 31 ottobre, i vigilantes sono operativi presso il Cimitero Monumentale di, pronti a intervenire per garantire un ambiente sicuro e sereno a chi si reca a visitare i propri cari defunti. Questa misura è stata adottata in risposta agli episodi di furti e atti vandalici registrati negli anni passati, con l’obiettivo di assicurare a tutti iun’esperienza di raccoglimento senza preoccupazioni. Viabilità e Accessi Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, il cancello principale del Cimitero Monumentale in via Bruno Buozzi resterà chiuso al traffico veicolare, consentendo esclusivamente l’accesso pedonale.