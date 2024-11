Musei di Arezzo e della Toscana che, da venerdì 1° novembre a lunedì 4 novembre, saranno visitabili gratuitamente. Come ormai di consueto, ogni primo week end del mese, i Musei e siti statali saranno aperti gratuitamente. L'iniziativa si inserisce Arezzonotizie.it - Musei aperti: visite gratis a Casa Vasari e alla basilica di San Francesco Leggi tutto su Arezzonotizie.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Arezzonotizie.it: Fine settimana di aperture straordinarie per idi Arezzo e della Toscana che, da venerdì 1° novembre a lunedì 4 novembre, saranno visitabili gratuitamente. Come ormai di consueto, ogni primo week end del mese, ie siti statali sarannogratuitamente. L'iniziativa si inserisce

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Domenica al museo, ingressia Milano e in Lombardia il 3 novembre 2024;a Napoli e in Campania il 3 e 4 novembre 2024;il 3 e 4 novembre: grazie al ponte di Ognissanti 4 giorni da dedicare alla cultura;stataliper il ponte di Ognissanti. Il 3 e 4 novembre ingresso gratuito; Cosa farea Roma questa settimana; Domenica al Museoin Sardegna: scopri ivisitabili il 3 novembre!; Approfondisci 🔍

Domenica al Museo: quali gallerie visitare e come ottenere i biglietti gratis

(milanotoday.it)

Come ogni prima domenica del mese, anche in occasione del 3 novembre musei, parchi archeologici e luoghi culturali statali offrono l'ingresso gratuito a tutti i visitatori. E Milano, con i suoi ...

Ponte 1 novembre: musei e ville gratis in tutta la Toscana

(msn.com)

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - Un ponte di aperture straordinarie e gratuite per i musei della direzione regionale della Toscana, dall'1 al 4 novembre. Sempre lunedì 4 novembre, in occasione della Giornat ...

Musei e ville gratis per il Ponte di Ognissanti. Ecco dove in Toscana

(lanazione.it)

Ad Arezzo si potranno visitare la Basilica San Francesco ... mentre il museo archeologico di Castiglioncello è gratuito solo domenica 3 novembre. A Lucca saranno aperti i musei nazionali di Palazzo ...

Musei aperti per il ponte di Ognissanti, ingresso gratuito il 3 e 4 novembre

(tg24.sky.it)

Ingresso gratuito il 3 novembre con #domenicalmuseo e il 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. I musei e i parchi archeologici statali saranno aperti durante il ponte ...