Marvel's Wolverine, lo sviluppo sta procedendo bene dopo l'addio del director? Ne parla un noto insider

(Game-experience.it - venerdì 1 novembre 2024)- Lodistanonostante la partenza del suo direttore creativo? Neun. Durante l’ultimo episodio di Game Mess Decides, i conduttori Jeff Grubb e Mike Minotti hanato la recente notizia riguardantedeldell’esclusiva PS5, Brian Horton, per passare a The Initiative per Perfect Dark, condividendo in questo modo nuove informazioni in merito a questa importante novità. TwistedVoxel ha riportato che Grubb ha quindi affermato che la lavorazione distacorrettamente in quel di Insomniac Games, visto che il team didi Sony ha tutte le capacità per poter realizzare questa tipologia di giochi nonostante gli importanti cambiamenti avvenuti di recente.