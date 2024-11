LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: pole di Piastri per la Sprint davanti a Norris! 3° un ottimo Leclerc, 5° Sainz - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Si chiude qui la qualifica Sprint. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata! 20.19 McLaren dominante come ampiamente prevedibile, Ferrari che risponde presente, quindi Verstappen che è sotto pressione tra le due rosse. 20.18 CLASSIFICA FINALE 1 Oscar PiastriMcLaren 1:08.899 6 2 Lando NorrisMcLaren +0.029 5 3 Charles LeclercFerrari +0.254 4 4 Max VerstappenRed Bull Racing +0.320 3 5 Carlos SainzFerrari +0.358 3 6 George RussellMercedes +0.544 5 7 Pierre GaslyAlpine +0.723 5 8 Liam LawsonRB +1.042 4 9 Alexander AlbonWilliams +1.179 4 10 OLIVEr BearmanHaas F1 Team – – 4 20.16 Piastri in poleeeeeeeee!! Secondo Norris a 29 millesimi, poi Leclerc a 254 millesimi e quarto Verstappen a 320, poi Sainz a 358 20. Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: pole di Piastri per la Sprint davanti a Norris! 3° un ottimo Leclerc, 5° Sainz Leggi tutto su Oasport.it (Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 Si chiude qui la qualifica. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata! 20.19 McLaren dominante come ampiamente prevedibile, Ferrari che risponde presente, quindi Verstappen che è sotto pressione tra le due rosse. 20.18 CLASSIFICA FINALE 1 OscarÂMcLaren 1:08.899 6 2 LandoÂMcLaren +0.029 5 3 CharlesÂFerrari +0.254 4 4 Max VerstappenRed Bull Racing +0.320 3 5 CarlosÂFerrari +0.358 3 6 George RussellMercedes +0.544 5 7 Pierre GaslyAlpine +0.723 5 8 Liam LawsonRB +1.042 4 9 Alexander AlbonWilliams +1.179 4 10 Or BearmanHaas F1 Team – – 4 20.16ineeeeeeee!! Secondoa 29 millesimi, poia 254 millesimi e quarto Verstappen a 320, poia 358 20.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: F1 | GP2024:Conferenza Stampa; GP, libere a Norris. Leclerc 6° e Sainz 7°;Formula 1 GP, qualifiche sprint in diretta; F1GP, segui le qualifiche sprint in diretta; DIRETTA F1 | GP2024:Qualifiche Sprint [TEMPI E FOTO]; F1 Gp, le qualifiche sprint in diretta: Norris il più veloce nel Q1 davanti a Piastri. Leclerc quarto, Sainz 11°; Approfondisci 🔍

F1, Gp Brasile diretta qualifiche Sprint LIVE: Norris da pole, Ferrari da scoprire e poi Verstappen

(sport.virgilio.it)

Circuito Interlagos, 1 novembre 2024 – Il week end del Gran Premio del Brasile 21° appuntamento del Mondiale di F1 è solo agli inizi ma entra già ... di 5 posizioni nella griglia di partenza del GP ...

DIRETTA F1 | GP Brasile 2024: LIVE Qualifiche Sprint [TEMPI E FOTO]

(msn.com)

Diretta Qualifiche Sprint GP Brasile - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Interlagos dove, a partire dalle 19:30 si disputeranno le Qualifiche Sprint che determineranno la gr ...

DIRETTA F1 | GP Brasile 2024: LIVE Gara [TEMPI E FOTO]

(msn.com)

Diretta GP Brasile – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Interlagos dove, a ...

F1, GP Brasile: tutti presi in contropiede dal saltellamento a causa dell'asfalto. VIDEO

(sport.sky.it)

Credo che tutti nelle libere di Interlagos siano stati presi un po' in contropiede dopo l'ottimismo su una pista che, riasfaltata, si pensava potesse concedere agli assetti di andare molto molto bassi ...