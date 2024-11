Bubinoblog - LINO BANFI A CIAO MASCHIO: “È STATO DIFFICILE RESISTERE ALLE TENTAZIONI SUL SET”

(Bubinoblog - venerdì 1 novembre 2024)- A raccontare l’inedito aneddoto a Nunzia De Girolamo è l’icona del cinema italiano,, ospite nell’ottava puntata diin onda Sabato 2 Novembre su Rai 1. ‘’Hai lavorato con le donne più belle dello spettacolo, del cinema, e della televisione. Come si fa a, anche sul set?’’ ha chiesto Nunzia De Girolamo all’attore pugliese. ‘’Non èfacile – ha confessato– mi ricordo che ci fu una scena con Edwige Fenech, dove avrei dovuto toccatore il seno e poi dovevo portarla a me. In un certo modo ho sentito delle cose che tutti gli uomini sentono in quei momenti. Ma il mio garbo èquello di fare una cosa: mi sono tirato dietro e ho fatto Scusa Edwidge. E lei ha detto: ‘’, tu sei un gentil uomo’’. Questa frase mi ha fatto andare ancora di più fuori di testa.