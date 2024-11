Formiche.net - L’Europa deve ritrovare un suo ruolo politico-diplomatico. Trenta spiega perché Leggi tutto su Formiche.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Formiche.net: Nei giorni scorsi si è tenuto a Napoli il G7 della Difesa, un inedito format promosso nel quadro della presidenza italiana dei Sette “grandi”. La conferenza stampa finale del ministro della Difesa, Guido Crosetto, anche commentando la dichiarazione congiunta della ministeriale, ha ribadito le posizioni italiane e occidentali sui maggiori temi e sugli scacchieri di crisi più rilevanti, dal sostegno all’Ucraina alla drammatica crisi mediorientale. E qui con sottolineature nette, soprattutto sulle azioni militari e l’emergenza umanitaria a Gaza, in direzione del “cessate il fuoco immediato e il rilascio degli ostaggi” sulla base della proposta Biden con la risoluzione 2735 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ed esprimendo “preoccupazione” per i ripetuti e gravissimi attacchi delle truppe di Tel Aviv alla missione Unifil con le postazioni dei Caschi blu italiani.

