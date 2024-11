Ilfattoquotidiano.it - Le banche al governo: “Troppo alte le imposte sugli investimenti dei risparmiatori”

Benché, nonostante i profitti stratosferici degli ultimi anni, leitaliane abbiano nuovamente schivato qualsiasi prelievo aggiuntivo, il presidente dell'Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli se la prende con il. "La pesante tassazione esistente in Italia spinge tante volte iitaliani ad investire all'estero", ha detto giovedì intervenendo alla giornata del risparmio dell'Acri. "Occorre correggere presto tutto questo, perché la tutela deiè una necessità etica e strategica per l'Italia". "Chiediamo che le leggi tributarie rispettino meglio il risparmio che oggi è gravato dall'imposta ordinaria del 26%, che si aggiunge alla pressione fiscale sulle società quando in esse viene investito". Patuelli cita la liquidità nei conti correnti, anche l'imposta di bollo che è una patrimoniale da abolire.