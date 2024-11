Lariano – Un Gravissimo incidente si è verificato nella notte di Halloween, poco dopo la mezzanotte, sulla SP 600 Ariana L'articolo Lariano. Gravissimo incidente nella notte sulla SP600 Via Ariana verso Velletri. È morta la donna coinvolta nel sinistro Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Lariano. Gravissimo incidente nella notte sulla SP600 Via Ariana verso Velletri. È morta la donna coinvolta nel sinistro Leggi tutto su Cronachecittadine.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cronachecittadine.it: Cronache Cittadine– Unsi è verificatodi Halloween, poco dopo la mezzaSP 600L'articoloVia. ÈlanelCronache Cittadine.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:stradale nellatra Velletri e; Gravenellalungo la via Ariana, la strada che collega Velletri a.;sul lungomare, anziana investita sulle strisce e uccisa all'alba da un pirata della strada;mortale su via Ariana, trae Velletri: tragedia nel pomeriggio; Auto si schianta contro un albero a Como: gravissima una donna di 37 anni;nella: coinvolte anche persone di Velletri e Artena; Approfondisci 🔍

Incidente mortale nella notte tra Velletri e Lariano, su via Ariana

(castellinotizie.it)

È successo ancora, e ancora una volta il tratto della via Ariana che collega Velletri a Lariano, proprio a meno di un chilometro dal centro abitato ...

Gravissimo incidente nella notte in Versilia: 54enne trasportato in elicottero al Cisanello

(msn.com)

Querceta (Lucca), 1 novembre 2024 – Gravissimo incidente stradale nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre. Poco dopo le 3 un’auto e una moto si sono scontrate in via Alpi Apuane a Querceta.

Fiaccole per Ilaria, nella notte di Laurignano aspettando sviluppi dall'inchiesta

(rainews.it)

Caso Mirabelli, l'abbraccio del paese alla madre e alla sorella della giovane morta in Sila in un incidente stradale ...

Tre incidenti nella notte di Halloween: nel lecchese dodici feriti

(msn.com)

Lecco, 1 novembre 2025 – Notte di Halloween di incidenti sulle strade della provincia di Lecco. Se ne sono verificati tre, che sono costati il ferimento e la corsa in ospedale di 12 persone, giovani ...