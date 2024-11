L'alluvione a Licata approda in parlamento: Ida Carmina (M5s) presenta un'interrogazione - Il deputato del Movimento cinque stelle Ida Carmina ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere al governo un intervento immediato dopo le alluvioni del 19 e 20 ottobre che hanno colpito la provincia di Agrigento e provocato danni, in particolare, alla città di Licata.Esonda il Agrigentonotizie.it - L'alluvione a Licata approda in parlamento: Ida Carmina (M5s) presenta un'interrogazione Leggi tutto su Agrigentonotizie.it (Agrigentonotizie.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il deputato del Movimento cinque stelle Idahato un'parlamentare per chiedere al governo un intervento immediato dopo le alluvioni del 19 e 20 ottobre che hanno colpito la provincia di Agrigento e provocato danni, in particolare, alla città di.Esonda il

Carmina aggiunge: "Il mio intento è sollecitare il governo nazionale a interventi immediati dopo i danni provocati dall’alluvione di qualche giorno fa che con l’esondazione del Salso a Licata ha ...

Interrogazione parlamentare dopo le alluvioni del 19 e 20 ottobre scorso che hanno colpito pesantemente la provincia di Agrigento ...

Alluvione su Licata, al Carmine ringraziate le associazioni di volontariato intervenute durante la fase della perturbazione e nelle successive operazioni di bonifica e assistenza.

Licata vive ore difficili ormai dall’alba. Un’alluvione ha allagato le zone centrali ma anche quelle periferiche. Il Centro operativo comunale (Coc) è aperto da questa mattina per monitorare la situaz ...