della M4, nel suo tratto completo da San Cristoforo a Linate, ha comprensibilmente catalizzato l’attenzione mediatica. La possibilità di raggiungere comodamente il principale aeroporto cittadino anche dal lato opposto della città è in effetti una grossa novità, ma questo non deve far dimenticare ciò che di buono – anzi, di ottimo – c’è stato nel nostro passato. E nel nostro presente. È questo il senso della mostra “Dal progetto alla città: 60 anni di M1”, che fino al 30 dicembre celebra i sei decenni della prima linea metropolitana cittadina, la mitica “rossa”. Il 1° novembre coincide infatti con l’importante compleanno della celebre infrastruttura, progettata dagli architetti Franco Albini e Franca Helg e inaugurata nel 1964. Ilfattoquotidiano.it - La linea rossa della metropolitana di Milano compie 60 anni: un fiore all’occhiello della città Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: La recente inaugurazioneM4, nel suo tratto completo da San Cristoforo a Linate, ha comprensibilmente catalizzato l’attenzione mediatica. La possibilità di raggiungere comodamente il principale aeroporto cittadino anche dal lato oppostoè in effetti una gnovità, ma questo non deve far dimenticare ciò che di buono – anzi, di ottimo – c’è stato nel nostro passato. E nel nostro presente. È questo il sensomostra “Dal progetto alla: 60di M1”, che fino al 30 dicembre celebra i sei decenniprimacittadina, la mitica “”. Il 1° novembre coincide infatti con l’importante compleannocelebre infrastruttura, progettata dagli architetti Franco Albini e Franca Helg e inaugurata nel 1964.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ladelladicompie 60 anni: un fiore all’occhiello della città;| Mobilità – Lafesteggia i suoi primi 60 anni; Chiude un tratto delladelladi: "Persona non autorizzata entrata in galleria"; Dal progetto alla città, auna mostra per celebrare i 60 anni di M1; Metro M1 ferma achiusa per un "problema sulla"; Metrodifino a Baggio, gara deserta: troppo pochi 433 milioni. Pronto il nuovo bando; Approfondisci 🔍

Milano e la nuova linea M6: come cambierebbe la città con la metropolitana rosa

(msn.com)

Dopo la metro blu, si guarda ai prolungamenti delle altre linee. I progetti mirano a collegare più capillarmente il capoluogo e anche l’hinterland ...

Amarcord in metrò: la linea M1 compie 60 anni, con lei iniziò il miracolo Milano

(milano.repubblica.it)

Atm prepara una festa in musica per la Rossa, la più vecchia delle cinque metropolitane della città, inaugurata l’1 novembre 1964. Costò 86 miliardi pagati ...

I 60 anni della linea rossa della metropolitana: i numeri

(ilgiorno.it)

La M1 oggi è la linea più frequentata con 500mila persone che la utilizzano quotidianamente. Il capolinea a nord-est della città è Sesto I Maggio Fs. Da lì il tracciato prosegue nel cuore di Milano at ...

I 60 anni della linea rossa della metropolitana: tre giorni di festa

(ilgiorno.it)

Venerdì 1° novembre dalle ore 16 alle ore 19, sabato 2 e domenica 3 dalle ore 15 alle ore 19, la stazione di San Babila diventa il palcoscenico in stile pop e retrò dove cantanti, musicisti e ballerin ...