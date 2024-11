Incendio in Corso Trieste a Caserta: evacuate le abitazioni, intervengono Polizia e Vigili del Fuoco - Facebook WhatsApp Twitter Un Incendio ha colpito un appartamento situato in Corso Trieste a Caserta, generando un forte allerta tra i residenti e richiedendo un intervento tempestivo delle autorità . L’episodio si è verificato nella mattina di oggi, attorno alle ore 10:00. Le fiamme, nell’abitazione di una madre e sua figlia, hanno richiesto l’evacuazione immediata di tutto lo stabile, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti. Evacuazione e intervento della Polizia di Stato L’intervento delle forze dell’ordine è stato rapido e risolutivo. Una pattuglia della Polizia di Stato di Caserta è giunta nel luogo dell’Incendio poco dopo l’allerta, svolgendo un ruolo cruciale nell’evacuazione degli abitanti. Gli agenti hanno agito prontamente ordinando l’abbandono dell’edificio, assicurandosi che tutti fossero al sicuro. Gaeta.it - Incendio in Corso Trieste a Caserta: evacuate le abitazioni, intervengono Polizia e Vigili del Fuoco Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Unha colpito un appartamento situato in, generando un forte allerta tra i residenti e richiedendo un intervento tempestivo delle autorità . L’episodio si è verificato nella mattina di oggi, attorno alle ore 10:00. Le fiamme, nell’abitazione di una madre e sua figlia, hanno richiesto l’evacuazione immediata di tutto lo stabile, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti. Evacuazione e intervento delladi Stato L’intervento delle forze dell’ordine è stato rapido e risolutivo. Una pattuglia delladi Stato diè giunta nel luogo dell’poco dopo l’allerta, svolgendo un ruolo cruciale nell’evacuazione degli abitanti. Gli agenti hanno agito prontamente ordinando l’abbandono dell’edificio, assicurandosi che tutti fossero al sicuro.

