Il Foglio e la risposta di John Elkann a Giorgia Meloni | Stellantis è un nemico perfetto?

Leggi tutto su Open.online

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Open.online: Non un’intervista, ma una serie di frasi da retroscena. Con i quali risponde alle accuse su. In arrivo anche dalla premiersi lamenta sul, perché gli dicono di restare in Italia ma intanto lo coprono di insulti. Il presidente si dice stupito e rammaricato per l’aggressività della presidente del Consiglio. Perché «il rispetto delle istituzioni fa parte della nostra storia e della tradizione di famiglia. Io sono orgoglioso di essere italiano». Mentre il rifiuto delle audizioni in Parlamento è il risultato di un’incomprensione sul ruolo di. Che non è un partito politico. E l’accusa di aver più preso che dato la ritiene ingiusta. Perché non tiene conto di quanto «investito e restituito tramite stipendi, tasse e bilancia commerciale».