Liberoquotidiano.it - Ignazio La Russa spiazza Del Debbio: "Comunisti con la toga, sa qual è il problema?" | Video

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: "Dov'è il limite?".La, presidente del Senato e fondatore di Fratelli d'Italia, è ospite di Paolo Dela Dritto e rovescio, su Rete 4, e parla di commistione tra magistratura e politica. Il tema, ovviamente, è quello dell'immigrazione con lo scontro ormai quotidiano tra il governo e le cosiddette "toghe rosse".che giorno fa sempre Del, a 4 di Sera, aveva mandato in onda un intervento molto duro di Matteo Salvini, leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier: "Mi sembra evidente che fra gli oltre 9.000 magistrati ce ne siacuno che fa politica con la bandiera rossa in ufficio o in camera - tuonava Salvini -.