Universalmovies.it - Godzilla Minus One | In arrivo un nuovo film della saga

Leggi tutto su Universalmovies.it

(Universalmovies.it - venerdì 1 novembre 2024)- Buone notizie per i fan dei mostriToho: dopoOne è inundedicato al leggendario lucertolone. Il successo commerciale diOne è oramai sotto gli occhi di tutti, ed era pertanto scontato che la Toho mettesse al più presto unin cantiere. L’annuncio è arrivato quest’oggi attraverso un breve annuncio video – via social – da parte del regista Takashi Yamazaki. “Ciao a tutti, ho delle notizie meravigliose”, dice il regista. “Dirigerò ildi. Restate sintonizzati.” Production of a newby writer, director, and VFX supervisor Takashi Yamazaki @nostoro has been greenlit. pic.twitter.com/uQmNo60e47—