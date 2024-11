Gioia Tauro abbraccia la tecnologia con la nuova rete di telecomunicazioni a banda ultra larga - Facebook WhatsApp Twitter L’arrivo della rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga rappresenta un importante passo avanti per Gioia Tauro, una città che ora può contare su una nuova infrastruttura realizzata da Open Fiber. Questa innovazione interesserà circa trecento unità immobiliari, tra abitazioni private, uffici e attività commerciali, offrendo collegamenti Internet con prestazioni avanzate. I dettagli emersi dalla nota rilasciata dalla società possono influenzare positivamente l’attuale panorama dei servizi digitali nella zona. La nuova infrastruttura di Open Fiber Open Fiber ha completato i lavori per l’installazione della rete in fibra ottica a Gioia Tauro, un intervento che ha come obiettivo principale quello di migliorare l’accesso a Internet. Gaeta.it - Gioia Tauro abbraccia la tecnologia con la nuova rete di telecomunicazioni a banda ultra larga Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter L’arrivo dellapubblica dirappresenta un importante passo avanti per, una città che ora può contare su unainfrastruttura realizzata da Open Fiber. Questa innovazione interesserà circa trecento unità immobiliari, tra abitazioni private, uffici e attività commerciali, offrendo collegamenti Internet con prestazioni avanzate. I dettagli emersi dalla nota rilasciata dalla società possono influenzare positivamente l’attuale panorama dei servizi digitali nella zona. Lainfrastruttura di Open Fiber Open Fiber ha completato i lavori per l’installazione dellain fibra ottica a, un intervento che ha come obiettivo principale quello di migliorare l’accesso a Internet.

Open Fiber realizza fibra ultraveloce a Gioia Tauro

"La rete ultraveloce oggi disponibile a Gioia Tauro - conclude il comunicato - è realizzata con la tecnologia Ftth(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici), unica ...

Gioia Tauro, fibra ottica ultraveloce già disponibile nelle zone di Morrone, via Toscanini e via Pozzillo

Attivo per 300 unità immobiliari il servizio di connettività realizzato da Open Fiber nell’ambito del Piano BUL guidato da Infratel Italia e coordinato da Regione Calabria ...

