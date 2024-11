Ginnastica ritmica le Maripose. Nel livello LD categoria allieve2 vince Anna Neagu, nella categoria allieve 4 Ginevra Vetere terza pari merito. Seconda classificata nelle junior due Arcolini Camilla seguita al settimo posto da Alice Gassani. Nelle senior uno terzo posto per Bianca Formisano e quinto posto per Ricci Rebecca. Sale di livello Giulia Lenci che affronta una gara impegnativa né livello LE ottenendo l’ottava posizione mentre Chiara Carso negli junior uno raggiunge la sesta posizione. Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica Neagu e Arcolini da copertina. Ottime prove per Vetere, Gassani e Lenci Leggi tutto su Sport.quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Nei giorni scorsi si è svolta a Rosignano la terza prova di campionato regionale individuale dei livelli LD e LE alla quale hanno partecipato le ginnasti della sezione agonistica della scuola dile Maripose. Nel livello LD categoria allieve2 vince Anna, nella categoria allieve 4 Ginevraterza pari merito. Seconda classificata nelle junior dueCamilla seguita al settimo posto da Alice. Nelle senior uno terzo posto per Bianca Formisano e quinto posto per Ricci Rebecca. Sale di livello Giuliache affronta una gara impegnativa né livello LE ottenendo l’ottava posizione mentre Chiara Carso negli junior uno raggiunge la sesta posizione.

La storica società di ginnastica ritmica investe nel talento

Nel fine settimana del 25 e 26 ottobre si è svolta la tanto attesa gara di specialità Gold ZT1, che ha visto partecipare alcune delle migliori ginnaste del Piemonte e Valle D’Aosta, Liguria e ...

Ginnastica Ritmica, assegnati i titoli regionali di specialità Gold

Ad Angri, dopo i campionati regionali individuali Gold allieve, è stata la volta della seconda prova del Campionato di Specialità Gold allieve, junior e senior di Ginnastica Ritmica, per l ...

Ginnastica ritmica

Ginnastica ritmica: nel campionato specialità Gold brilla l’aquilana dell’Asd Progetto Ritmica

A scendere in pedana tra le migliori ginnaste di Umbria, Marche e Abruzzo, le ginnaste dell’ASD Progetto Ritmica, che hanno difeso e portato ... notare in tutti i campionati della federazione ...