Francia sotto choc | sparatoria di massa a Poitiers situazione fuori controllo

Immigrazione, banlieue, criminalità organizzata: la situazione in Francia è sempre più insostenibile. Il Paese è sotto choc per quanto avvenuto in una piccola città di circa 91.000 abitanti, una scena che a molti ha ricordato la violenza a cui sono abituati in Messico o in altri Paesi legati al narcotraffico sudamericano. La sparatoria di massa avvenuta a Poitiers ha messo a nudo le problematiche di un'integrazione fra culture mai veramente avvenuta. E ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e la delinquenza giovanile. Nel quartiere Couronneries, intorno alle 22.45 di venerdì scorso, cinque persone sono rimaste ferite durante una violenta rissa, con un ragazzo di 15 anni colpito alla testa e ora in condizioni gravissime. Il ministro dell'Interno Bruno Retailleau ha parlato di una vicenda legata al traffico di droga.

