Fiorentina: Kean e Cataldi (forse) in campo a Torino. Gudmundsson ancora fermo - Una speranza c'è. In vista della gara di campionato che attende domenica prossima alle ore 15 la Fiorentina sfidare il Torino guidato da Paolo Vanoli stanno provando a recuperare il centrocampista Danilo Cataldi e l'attaccante Moise Kean che non hanno partecipato alla trasferta vittoriosa di ieri a Genova L'articolo Fiorentina: Kean e Cataldi (forse) in campo a Torino. Gudmundsson ancora fermo proviene da Firenze Post. .com - Fiorentina: Kean e Cataldi (forse) in campo a Torino. Gudmundsson ancora fermo Leggi tutto su .com (.com - venerdì 1 novembre 2024)- Una speranza c'è. In vista della gara di campionato che attende domenica prossima alle ore 15 lasfidare ilguidato da Paolo Vanoli stanno provando a recuperare il centrocampista Daniloe l'attaccante Moiseche non hanno partecipato alla trasferta vittoriosa di ieri a Genova L'articolo) inproviene da Firenze Post.

Fiorentina: Kean e Cataldi (forse) in campo a Torino. Gudmundsson ancora fermo

Una speranza c'è. In vista della gara di campionato che attende domenica prossima alle ore 15 la Fiorentina sfidare il Torino guidato da Paolo Vanoli stanno provando a recuperare il centrocampista Dan ...

Fiorentina, i convocati: Kean e Cataldi saltano il Genoa, recuperato Comuzzo. Torna Mandragora

La Fiorentina fa la conta in vista della gara contro il Genoa: all`assenza di Kean, che è trapelata ieri sera, si aggiunge, leggendo la lista dei convocati, anche.

Fantacalcio Fiorentina. Niente Genoa per Kean: il motivo. Out anche Cataldi e altri due Viola

Nuovo forfait per Moise Kean. L'attaccante Viola, reduce dalla doppietta alla Roma di domenica scorsa, non è stato convocato per la gara di oggi contro il Genoa a causa di un problema alla caviglia. S ...

VERSO TORINO ASPETTANDO KEAN&CO: IL PUNTO

La Fiorentina alla prova del nove ... si sono così aggiunti gli stop di Gudmundsson (l'infortunio più serio), Comuzzo, Moreno, Kean e Cataldi. Palladino e la squadra sono stati bravi a sopperire alle ...