F1 GP Brasile | Piastri in pole e Norris secondo nella sprint la gestione McLaren sarà sotto i riflettori

(Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Oscarha conquistato laposition nelle qualifichedel Gran Premio del, con Landoalle sue spalle di pochi centesimi. La prima filafa sorgere dei punti di domanda sullache il team deciderà di mettere in pratica domani. Il numero quattro è ancora in lotta per il titolo mondiale, seppur distante quasi cinquanta punti da Max Verstappen.è dunque chiamato a massimizzare e la squadra non esiterà ad aiutarlo in questa missione, come spiegato dal team principal Andrea Stella: “Cercheremo di massimizzare il risultato per il team e per il costruttori e di supportare Landocaccia al titolo“. Al contempo,non può fungere da vittima sacrificale ed è difficile immaginare il numero 81 rinunciare alla prima posizione, se non fortuitamente.