Calciomercato.it - Empoli-Inter non è finita: “Cambiano il regolamento”

Leggi tutto su Calciomercato.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) La decima giornata di Serie A è andata in archivio non senza sorprese e polemiche. Si torna a discutere anche dell’espulsione dell’nella sfida contro l’Dopo dieci giornate di Serie A è possibile iniziare a tracciare un primo quadro della situazione, col Napoli capolista che prova ad allungare vincendo anche a Milano e dando una nuova prova di forza. Tiene botta l’che ha vinto una partita per nulla semplice sulla carta contro l’in trasferta.non è: “il” (LaPresse) – Calciomercato.itIl punteggio di 0-3 è comunque rotondo in virtù delle reti di Frattesi (doppietta) e Lautaro Martinez, ma in particolare nel primo tempo non è stata una partita semplice per i campioni d’Italia che dalla mezz’ora hanno però potuto usufruire del vantaggio numerico in virtù dell’espulsione di Saba Goglichidze.