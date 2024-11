Chiusure temporanee di locali a Roma: provvedimenti contro comportamenti antisociali - Facebook WhatsApp Twitter Ieri pomeriggio, i sigilli della Polizia di Stato hanno riguardato tre esercizi commerciali a Roma, proprio mentre i cittadini si preparavano a festeggiare Halloween. Queste misure sono il risultato di un’azione mirata delle autoritĂ locali, che hanno messo in atto sospensioni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, ritenute necessarie per mantenere l’ordine pubblico e garantire la sicurezza dei residenti. provvedimenti della Polizia di Stato L’esecuzione dei provvedimenti è stata affidata agli agenti del commissariato di Spinaceto e Romanina, che hanno operato sotto l’ordinanza del questore di Roma, in conformitĂ con l’articolo 100 del T.U.L.P.S. Queste sospensioni hanno l’obiettivo di fermare il crescente numero di condotte antisociali riscontrate nei locali colpiti, spesso associate a fenomeni di spaccio e violenza. Gaeta.it - Chiusure temporanee di locali a Roma: provvedimenti contro comportamenti antisociali Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Ieri pomeriggio, i sigilli della Polizia di Stato hanno riguardato tre esercizi commerciali a, proprio mentre i cittadini si preparavano a festeggiare Halloween. Queste misure sono il risultato di un’azione mirata delle autoritĂ, che hanno messo in atto sospensioni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, ritenute necessarie per mantenere l’ordine pubblico e garantire la sicurezza dei residenti.della Polizia di Stato L’esecuzione deiè stata affidata agli agenti del commissariato di Spinaceto enina, che hanno operato sotto l’ordinanza del questore di, in conformitĂ con l’articolo 100 del T.U.L.P.S. Queste sospensioni hanno l’obiettivo di fermare il crescente numero di condotteriscontrate neicolpiti, spesso associate a fenomeni di spaccio e violenza.

