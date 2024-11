Gaeta.it - Cambiamenti climatici e nuove visioni di giardino: la ricerca di Marco Scano

Leggi tutto su Gaeta.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi decenni, ihanno influenzato profondamente l’ambiente urbano. Studi recenti prevedono che nel prossimo futuro, città come Londra possano svilupparsi in modo simile a Barcellona, e Roma potrebbe acquisire caratteristiche climatiche simili a quelle di Marrakech. Per affrontare queste sfide, progettisti e agronomi stanno esplorandomodalità per concepire gli spazi verdi nelle aree urbane., un agronomo di Tempio Pausania, sta contribuendo attivamente a questo sforzo grazie alle sue ricerche sulle piante ornamentali e la loro resilienza aiambientali. Il progetto didi, nato nel 1973 e titolare dell’azienda Pratobello.com, ha avviato un progetto dicollegato al suo dottorato presso l’Università di Sheffield.