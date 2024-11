Calcio: Runjaic "Faremo di tutto per rendere difficile vita alla Juve" (Di venerdì 1 novembre 2024) Il tecnico dell'Udinese: "Vogliamo ottenere dei punti anche con le grandi" UDINE - Immediata occasione di riscatto per l'Udinese dopo la sfortunata e deludente sconfitta di Venezia. Nonostante la forza della Juventus, mister Kosta Runjaic crede nei mezzi a disposizione dei suoi giocatori. "Si tratta Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Runjaic "Faremo di tutto per rendere difficile vita alla Juve" Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Il tecnico dell'Udinese: "Vogliamo ottenere dei punti anche con le grandi" UDINE - Immediata occasione di riscatto per l'Udinese dopo la sfortunata e deludente sconfitta di Venezia. Nonostante la forza dellantus, mister Kostacrede nei mezzi a disposizione dei suoi giocatori. "Si tratta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diper rendere difficile vita alla Juve"; Udinese,: "Possiamo imparare dalla sconfitta, con la Juventus proveremo a fare punti"; Conferenza stampa: «Juve con grandi individualità »;, Venezia è avversario difficile per tutti; "diperché il Milan non riesca a mettere in campo tutte le sue qualità ";'Udinese a Milano senza paura, mancherà capitan Thauvin'; Approfondisci 🔍

Conferenza stampa Runjaic: «Affrontiamo un avversario con grandi individualità. Vlahovic out? Rispondo così»

(juventusnews24.com)

Conferenza stampa Runjaic: di seguito le parole dell’allenatore dell’Udinese alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus L’allenatore dell’Udinese Runjaic ha parlato così in conferenza s ...

Udinese, Runjaic: “La sconfitta con il Venezia ci ha fatto male, con la Juve proveremo a fare punti”

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 1 L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus. Udinese, le parole di Runjaic Di seguito le dic ...

Pagina 0 | Udinese, Runjaic esalta Pulisic e Leao: "Fortissimi, tutti li vorrebbero"

(tuttosport.com)

Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, in programma sabato 19 ottobre alle 18:00. Una partita alla quale i friulani arrivano con due punti di vantaggio sui rosson ...

Calcio: Runjaic, Venezia è avversario difficile per tutti

(tuttosport.com)

(ANSA) - UDINE, 29 OTT - "Contro il Cagliari mi è piaciuto come siamo stati da subito dentro la gara, abbiamo vinto tanti duelli. Mi è piaciuta la nostra determinazione e il nostro spirito di squadra.