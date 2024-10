Borghi ha parlato del momento del Milan e del tecnico rossonero, Paulo Fonseca Pianetamilan.it - Borghi: “Fonseca? C’è un prima e un dopo il Cooling Break di Roma…” Leggi tutto su Pianetamilan.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Pianetamilan.it: Intervenuto a Sky Sport, Stefanoha parlato del momento del Milan e del tecnico rossonero, Paulo

Fonseca Milan, parla Borghi: «E' meritevole che...»

Fonseca Milan, parla Borghi: l’analisi del giornalista sull’allenatore dei rossoneri: «C’è un prima e dopo della sua immagine» Borghi a Sky Sport 24 ha analizzato questi primi mesi di Fonseca al Milan ...

Borghi: «Pulisic è il migliore del Milan e risolve un problema, Fonseca ha ragione a farlo giocare così»

Borghi ha esaltato Pulisic per la stagione che sta disputando al Milan: «E’ il migliore e risolve un problema. Fonseca…» Borghi a Sky Sport 24 ha esaltato Pulisic per la stagione che sta disputando al ...

Fonseca salva il Milan contro il Napoli: “Mai visto perdere o vincere lo scudetto dopo solo 9 giornate”

Nel post Milan-Napoli, Paulo Fonseca ha voluto estrapolare la parte positiva di una sconfitta che brucia: "Mentalità, gioco e reazione" ha sottolineato ...

L'ira di Fonseca: basta indisciplina, serve una svolta. Il club è con lui, giocatori nel mirino

Lo sfogo di Paulo Fonseca ... prima della sosta di settembre, quando all’Olimpico era andato in scena... l’ammutinamento di Theo e Leao nell’ormai celebre cooling break. Nell’immediato ...