Basket: Nba. Banchero infortunato, out da 4 a 6 settimane (Di venerdì 1 novembre 2024) Per l'italo-americano problemi al muscolo obliquo esterno destro. ROMA - Brutte notizie per gli Orlando Magic e per Paolo Banchero. Il cestista statunitense con cittadinanza italiana, 21enne, si dovrà fermare per un periodo compreso fra le 4 e le 6 settimane a causa di un infortunio al muscolo obliq

NBA - Orlando Magic, Paolo Banchero finisce nell'injury report

(pianetabasket.com)

L'ala forte degli Orlando Magic Paolo Banchero è stato elencato come discutibile con un affaticamento addominale destro in vista della partita della squadra contro ...

GSW, come sta Curry? Prestazione straordinaria di Banchero e Jokic: i risultati NBA

(tag24.it)

Come sta Stephen Curry dopo l'infortunio subito? Intanto grande prestazione di Jokic e di Paolo Banchero: i risultati ...

Nba, infortunio per Stephen Curry: ecco quando tornerà a giocare

(lapresse.it)

Stephen Curry salterà almeno le prossime due partite dei Golden State Warriors per un infortunio alla caviglia rimediato nel corso della partita persa contro ...

NBA, massimo in carriera per Paolo Banchero: 50 punti contro Indiana. VIDEO

(sport.sky.it)

Super prestazione della stella dei Magic nella sfida vinta in casa contro i Pacers. Banchero ha messo a referto il suo career high da 50 punti (37 segnati nel solo primo tempo, pareggiando il record ...